Турецкая компания FNSS представила беспилотный амфибийный аппарат İ-ZAHA, который предназначен для выполнения задач на воде и суше в наиболее опасной фазе десантной операции.

Аппарат предназначен для действий в зоне береговой обороны противника и должен первым вступать в контакт с ней до подхода пилотируемой техники.

В задачи İ-ZAHA входит обнаружение и устранение мин и других препятствий, а также подготовка побережья к высадке основных сил.

Беспилотник способен развивать скорость до 7 узлов на воде и до 70 км/ч на суше.