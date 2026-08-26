Вы не поверите, но, положа руку на сердце, скажу: буквально пару часов назад слушал монолог Хазанова про МВД и преступность. Юмор, конечно, из 90-х годов. Возможно, блеклый, устаревший, но актуальности, как ни странно, не теряет.

Так вот, в монологе Хазанов говорит: «Пока существует МВД, существует и преступность. Пока существует преступность, существует и МВД».

Мы немного переиначим эту фразу: пока существует российская журналистика, существуют и фейки. Естественно, мы ни в коей мере не сомневаемся в профессионализме наших российских коллег, только факты, как известно, вещь упрямая, говорят об обратном.

Мы все понимаем. Можно не любить Азербайджан, можно критиковать его политику и решения властей, но хотя бы аргументы приведите.

А аргументов нет, да и быть не может. Только голословные инсинуации и попытка выдать собственную версию за установленный факт.

Вот на днях российский политический обозреватель Вячеслав Ширяев в интервью, опубликованном на YouTube-канале «DW на русском», заявил, что на фоне санкций против России российское золото попадает на западные рынки через страны-посредники.

По его словам, ранее для этих целей использовалась Армения, а в последнее время якобы используется Азербайджан.

И вот здесь возникает отдельный вопрос уже к самой Deutsche Welle. Редакция, которая с завидной охотой подхватывает любые обвинения и подозрения в адрес Азербайджана и регулярно выпускает материалы с весьма узнаваемой антиазербайджанской оптикой, почему-то куда скромнее проявляла журналистское рвение, когда речь заходила о многочисленных сообщениях о роли Армении в реэкспорте товаров в Россию и резком росте армяно-российской торговли после введения западных санкций.

Теперь же даже гость DW фактически говорит о том, что именно Армения ранее использовалась в подобных схемах.

Впрочем, вернемся к Азербайджану – именно на него Ширяев решил перевести основной фокус своих обвинений. Свое утверждение он обосновал тем, что при годовом производстве золота в Азербайджане на уровне около трех тонн страна за полгода якобы экспортировала около 24 тонн золота.

На первый взгляд цифры действительно выглядят впечатляюще, если бы не НО.

А вот тут нужен небольшой ликбез для нашего российского коллеги.

Дело в том, что продажа золота Азербайджаном не зависит исключительно от его текущей добычи. И здесь возникает совсем неудобный вопрос: почему в своих рассуждениях Ширяев вообще не учитывает государственные золотые резервы?

У Азербайджана есть Государственный нефтяной фонд – SOFAZ. Это один из крупнейших финансовых институтов страны, располагающий значительными активами. Золото является частью инвестиционного портфеля фонда уже много лет.

По официальным данным SOFAZ, на 30 сентября 2025 года золотой субпортфель фонда составлял около 184,8 тонны. Почти 185 тонн. Вы объем представляете, господин Ширяев?

У Азербайджана есть не только то золото, которое добывается сегодня. Есть накопленный запас, который при необходимости может быть реализован.

Это элементарная экономика. Если человек несколько лет покупал золото, а потом решил продать часть своих запасов, никто не станет спрашивать, где он добыл проданные килограммы за последние полгода. Он просто реализовал то, что уже находилось у него в собственности.

На этом фоне возникает еще вопрос: когда реэкспорт через Армению был поставлен на конвейер, российские обозреватели прекрасно знали об этом. Обсуждались поставки, посредники, торговые маршруты. Но почему-то именно Азербайджан в последнее время стал своего рода зазнобой.

Почему? Вопрос риторический.

И напоследок. В конце концов, никто не требует от российских журналистов любить Азербайджан. Можно не любить. Можно критиковать. Можно спорить. Но хотя бы аргументы приведите. Потому что факты – вещь упрямая.

А если единственный аргумент заключается в том, что Азербайджан добывает около трех тонн золота в год, но экспортировал за полгода около 24 тонн, то, пожалуй, прежде чем делать выводы, действительно Ширяеву стоит изучить матчасть.

Потому что у Азербайджана есть не только собственная золотодобыча, но и значительные золотые резервы, активы Государственного нефтяного фонда и накопленные за предыдущие годы запасы. И это вовсе не секретная информация, которую приходится добывать по крупицам.

Об этом в начале года открыто говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В интервью местным телеканалам 5 января он сообщил, что в 2025 году было принято стратегическое решение увеличить золотые резервы страны.

«В прошлом году мы также приняли стратегическое решение увеличить золотые резервы страны. Мы ясно видели геополитическое развитие событий, и я был абсолютно уверен, что цена на золото будет расти. И она взлетела до небес», – заявил Алиев.

По его словам, рост стоимости золота принес Государственному нефтяному фонду Азербайджана более 10 млрд долларов дохода. Президент также отмечал, что объем резервов страны меняется ежедневно вслед за рыночной стоимостью активов и на тот момент составлял порядка 83–84 млрд долларов.

Более того, по данным Minval Politika, Государственный нефтяной фонд Азербайджана в период более низких цен также приобретал золото на лондонском рынке, последовательно наращивая свои золотые активы. Теперь, на фоне существенного роста мировых цен на драгоценный металл, часть этих запасов может реализовываться уже по значительно более высокой стоимости.

То есть наличие у Азербайджана значительных объемов золота и операций с ним объясняется не конспирологическими схемами, а публично объявленной государственной инвестиционной стратегией. Так что совет нашему российскому коллеге предельно простой: прежде чем строить громкие версии на одной цифре экспорта, неплохо было бы изучить структуру резервов страны и хотя бы базовую матчасть. Меньше инсинуаций — больше фактов.

Редакция Minval Politika готова предоставить господину Ширяеву свою площадку для одного простого шага – публично опровергнуть собственное заявление и признать, что оно было построено не на фактах, а на домыслах. Уверены, что исправить собственную ошибку куда достойнее, чем продолжать тиражировать заведомо несостоятельную версию.