МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с наводнениями и оползнями на границе Непала и Китая, жертвами которых стали более 90 человек. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети X.

«Мы выражаем глубокую скорбь в связи с разрушительными наводнениями и оползнями, обрушившимися на приграничный регион Непала и Китая и повлекшими за собой человеческие жертвы и значительные разрушения. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате этой трагедии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

В дипведомстве также выразили надежду, что продолжающиеся поисково-спасательные работы позволят обнаружить всех пропавших без вести.

Отметим, что в результате разрушительного наводнения в Непале погибли 95 человек. Ущерб инфраструктуре страны составил не менее 200 млрд непальских рупий ($1,3 млрд).

Кроме того, без вести пропали не менее 384 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин.