Движение ХАМАС и другие вооруженные группировки в секторе Газа впервые согласились сложить оружие, заявил высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, достигнуто также соглашение о полной передаче власти переходной администрации, признанной ООН.

«Теперь у нас есть возможность кардинально улучшить жизнь палестинцев в Газе на устойчивой основе; обеспечить надежную безопасность для израильтян; и перейти от конфликта, дестабилизировавшего регион, к обстановке, предлагающей мир, процветание и экономические возможности для всего Ближнего Востока», – сказал Младенов.

По его словам, разоружение ХАМАС касается всех видов вооружения.

«Никаких серых зон», – добавил представитель Совета мира.

Он подчеркнул, что вывод израильских войск будет осуществляться только после успешного завершения процесса разоружения.