Движение ХАМАС и другие вооруженные группировки в секторе Газа впервые согласились сложить оружие, заявил высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, достигнуто также соглашение о полной передаче власти переходной администрации, признанной ООН.
«Теперь у нас есть возможность кардинально улучшить жизнь палестинцев в Газе на устойчивой основе; обеспечить надежную безопасность для израильтян; и перейти от конфликта, дестабилизировавшего регион, к обстановке, предлагающей мир, процветание и экономические возможности для всего Ближнего Востока», – сказал Младенов.
По его словам, разоружение ХАМАС касается всех видов вооружения.
«Никаких серых зон», – добавил представитель Совета мира.
Он подчеркнул, что вывод израильских войск будет осуществляться только после успешного завершения процесса разоружения.
«Это поэтапный процесс. Каждый этап зависит от успешного завершения предыдущего», – указал Младенов.