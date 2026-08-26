Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC Mediterranean Shipping приостановил прием новых бронирований в порт Новороссийск после атаки беспилотника на одно из своих судов, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, решение было принято после атаки на контейнеровоз MSC ULSAN III, следовавший в Новороссийск.

Компания рекомендовала клиентам обращаться в свое российское агентство, чтобы подобрать альтернативные маршруты, пока регулярное сообщение с Новороссийском не будет возобновлено.

Bloomberg напоминает, что после начала войны в Украине в 2022 году MSC и другие международные контейнерные перевозчики существенно сократили работу в России.

В настоящее время, как пишет издание, компания перевозит в Россию главным образом продукты питания и лекарства, сохраняя при этом операции через другие российские порты.