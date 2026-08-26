Крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» «НОРСИ» приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным собеседников агентства, в результате атаки в ночь на 26 августа были повреждены несколько перерабатывающих установок, связная инфраструктура и общезаводские сооружения.

Источники Reuters не смогли оценить, сколько времени потребуется для устранения повреждений и возобновления работы предприятия.

«НОРСИ» («Нижегороднефтеоргсинтез») является четвертым по объему переработки нефтеперерабатывающим заводом России и вторым по производству бензина.

Мощность «НОРСИ» составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие способно производить примерно 5 млн тонн бензина, более 5 млн тонн дизельного топлива, 2 млн тонн мазута и около 500 тыс. тонн битума.

На данный момент все основные российские НПЗ «Лукойла» остановлены. Пермский НПЗ прекратил работу после атаки беспилотников 21 августа, а Волгоградский НПЗ приостановил переработку 31 июля.