Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Японию не возвращаться к «милитаристской риторике» и напомнил о ядерном потенциале России.

«Пускай они еще раз вспомнят свою историю. Вспомнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно», – заявил Володин.

Он подчеркнул, что ядерную державу, как Россия, «победить невозможно», а «все остальное только вызовет напряжение в отношениях».