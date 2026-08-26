Престижные американские компании SIG SAUER и Lockheed Martin впервые примут участие в Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX 2026).

Как сообщили в оргкомитете ADEX 2026, более 200 компаний из более чем 20 стран мира подтвердили свое участие в ADEX 2026, что наглядно демонстрирует международный интерес к выставке.

Впервые к списку стран-участниц ADEX 2026 присоединятся также Великобритания и Германия. Германия будет представлена ​​на выставке престижной компанией Rheinmetall.

Турецкая компания ROKETSAN, являющаяся генеральным спонсором ADEX 2026, а также ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş., BAYKAR, Turkish Aerospace Industries (TAI) и HAVELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş., итальянская Leonardo, чешская Excalibur Army SPOL S.R.O, эмиратская EDGE Group и испанская INDRA входят в число традиционных международных участников ADEX.

Помимо отдельных компаний, ряд стран примет участие в ADEX 2026 в формате национальных групп.

Как и в предыдущие годы, Беларусь, Чехия, Италия, Турция и Словакия будут представлены в этом году национальными экспозициями, демонстрируя свою продукцию и технологические решения в области оборонной промышленности.