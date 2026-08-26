Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Азербайджан и другие страны за поддержку Киева.
«Я благодарен Аргентине, Австрии, Азербайджану, Бельгии, Болгарии, Канаде, Хорватии, Совету Европы, Чехии, Эквадору, Европейскому союзу, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Ираку, Ирландии, Израилю, Италии, Иордании, Латвии, Литве, Люксембургу, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Филиппинам, Польше, Португалии, Республике Корея, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Таиланду, Турции, Объединенным Арабским Эмиратам, Великобритании, США и Вьетнаму за то, что вы продолжаете привлекать внимание всего мира к Украине», – написал Зеленский в соцсети X.
Украинский лидер отметил, что каждый жест поддержки имеет значение, и выразил признательность за то, что в 35-ю годовщину восстановления независимости Украины страны-партнеры помнили об Украине и украинцах.
I am grateful to Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Council of Europe, Czechia, Ecuador, European Union, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro,… pic.twitter.com/DhpUtbc8sO
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026