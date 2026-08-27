Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон намерен добиться прекращения иранской ядерной программы путем переговоров, однако не исключает военный сценарий для уничтожения ядерных объектов Ирана.

Райт отметил, что такой подход остается целью администрации президента США Дональда Трампа с самого начала ее работы.

«Но мы не можем контролировать действия иранского правительства; этот режим не представляет иранский народ и не представляет будущее мира. Наша главная цель — чтобы у них не было ядерного оружия. Если для этого потребуется использовать военные средства для уничтожения их ядерных объектов и промышленной мощи Ирана, к сожалению, мы сделаем и это», – подчеркнул глава ведомства.

Министр также заявил, что США не намерены допускать угрозы мировым поставкам энергоносителей со стороны Ирана.

«Мы не можем допустить, чтобы там оставалось неприступное «дикобразоподобное» государство, которое стало главным источником убийств, терроризма и нестабильности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Так или иначе, мы к этому придем. Иранская программа никогда не была направлена на коммерческое обогащение; они бы не стали закапывать это на сотни метров под землю, лгать и обманывать нас по этому поводу. У них есть программа создания ядерного оружия», – отметил глава Минэнерго.

При этом Райт предложил Тегерану сотрудничество с Вашингтоном в сфере мирного использования атомной энергии.

«Если вы стремитесь к коммерческой энергетике на основе ядерной энергии, то нет лучшего партнера в мире, чем Соединенные Штаты, как мы это делаем с Саудовской Аравией», – сказал он.