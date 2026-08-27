Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф заявил, что отношения Тегерана и Пекина основаны на принципах многополярности и взаимного уважения и не нуждаются во вмешательстве или указаниях со стороны третьих стран.
Спикер иранского парламента в соцсети X приветствовал «принципиальную позицию неприятия Китаем незаконных санкций против исламской республики». Галибаф отметил, что «всеобъемлющее стратегическое партнерство между Ираном и КНР основано на взаимном уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и общем видении многополярного мира».
«Отношения между двумя странами не требуют ничьего позволения», – указал председатель Меджлиса.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно настроен в связи с введением США новых санкций против ряда стран за сотрудничество с Ираном.
«Китай осуществляет сотрудничество с Ираном неизменно в пределах международных норм, оно не должно подвергаться вмешательству или подрыву», – подчеркнул он на брифинге, комментируя новые рестрикции Вашингтона.