Представитель Генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что редакции и сотрудники Би-би-си, Iran International и Radio Farda являются законными военными целями для Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.

«Такие СМИ, как BBC, Iran International и Radio Farda, напрямую связаны с «Моссадом» (израильской разведкой), ЦРУ и разведывательными организациями противника, и получают от них указания и поддержку», – заявил Шекарчи.

Он также назвал редакции и сотрудников этих СМИ законными военными целями Ирана.