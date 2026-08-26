У Армении намечается перспективная торговая связь с Азербайджаном, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, Ереван стремится вывести страну из сложившейся экономической ситуации и развивать взаимодействие с соседними государствами.

«Мы находимся в экономическом тупике. Слава богу, у нас уже намечается очень хорошая торговая связь с Азербайджаном. Мы работаем, встречи проходят всё более интенсивно», — сказал Симонян.

Он подчеркнул, что Армения намерена развивать сотрудничество и взаимодействие в регионе.