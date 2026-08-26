Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали более 30 человек. Об этом сообщила местная полиция.

«Ранены 93, погиб 31, спасены 93», — приводит полиция последние официальные данные.

16:14 По меньшей мере 384 туриста числятся пропавшими без вести после внезапного наводнения на реке Бхоте-Коши в районе Расува на севере Непала. Из них 291 человек — иностранные граждане, еще 93 — граждане самого Непала, сообщает Совет по туризму Непала.

В результате мощного паводка по меньшей мере восемь человек погибли, передает портал BSS News со ссылкой на представителя полиции. Агентство Reuters сообщает о девяти погибших. Спасательные операции продолжаются.

Среди пропавших без вести иностранцев больше всего граждан Индии — 105 человек, еще 37 — лица индийского происхождения без гражданства Индии. Также в списке значатся граждане Австралии, Нидерландов, США, Малайзии, Великобритании и ЮАР, гражданство остальных пропавших туристов устанавливается.