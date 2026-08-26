Испанский клуб «Барселона» указал Лефкошу на территории Турецкой Республики Северного Кипра местом проведения в сентябре тренировочного лагеря для юных футболистов, что вызвало возмущение у греко-кипрской партии ELAM. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Клуб сообщил на своем официальном сайте о проведении в сентябре тренировочного лагеря для юных футболистов, указав место его проведения как «Лефкоша, Северный Кипр».

Это вызвало возмущение со стороны ультраправой греко-кипрской партии ELAM. В партии призвали Министерство иностранных дел администрации греков-киприотов оказать давление на Испанию, чтобы не допустить проведения мероприятия.

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель резко осудил попытки воспрепятствовать проведению лагеря. По его словам, подобные действия отражают стремление определенных кругов сохранить международную изоляцию турок-киприотов.