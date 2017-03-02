Сегодня Операционный комитет Исламских игр солидарности представил общественности официальную форму для технических работников, рабочего персонала и подрядчиков IV Исламиады, сообщили Trend в комитете.

Форму, подготовленную Операционным комитетом Исламских игр Азербайджана, продемонстрировала команда профессиональных дизайнеров.

Такая же форма одежды предназначена и для волонтеров Игр.

Единая форма одежды считается важным атрибутом любых Игр, и мы нацелены на то, чтобы посредством этих форм донести до общественности настроение предстоящих Игр. Каждый, кто наденет эту форму, не только станет частью Исламских игр, но и донесет до мира месседж мира, уважения, равенства Исламиады, сказал во время презентации официальной формы корпоративный директор Операционного комитета Исламских игр Азербайджана (AISGO) Эльчин Сафаров.

На форму нанесены лого IV Исламских игр солидарности Баку-2017, элементы узоров азербайджанских ковров и петроглифы.

Являющийся цветом ислама зеленый цвет стал также и цветом IV Исламиады.

V Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.



