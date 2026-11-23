Мир между Азербайджаном и Арменией создаст условия для привлечения большего объема итальянских инвестиций в регион.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни сегодня в Баку в беседе с журналистами, передает АПА.

«Мир — это выбор, открывающий путь для новых инвестиций. Нам нужны страны, которые работают во имя мира в сложных условиях в этой части мира», — подчеркнул Таяни.

Итальянский министр также затронул приоритетные направления экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Он назвал энергетику, в частности нефтегазовый сектор, критически важное сырье, инфраструктуру, транспорт и логистику, передовую промышленность, цифровые технологии и возобновляемую энергетику.

Министр заявил, что Азербайджан является близким другом и стратегическим партнером Италии. Целью является расширение экономических связей между двумя странами и за пределами энергетического сектора.