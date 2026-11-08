Административное здание компании Saudi Aramco получило незначительные повреждения во время воздушного удара по Эр-Рияду, передает «Аль-Джазира».

«Административное здание компании Saudi Aramco в городе Эр-Рияд подверглось в воскресенье попытке нападения, в результате на здание упали фрагменты (перехваченных целей), был нанесен незначительный ущерб. Пострадавших и погибших нет», – говорится в сообщении Министерства энергетики королевства, опубликованном в X.

Ранее силы противовоздушной обороны коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили несколько ракет, запущенных йеменскими хуситами по территории королевства, в том числе в направлении Эр-Рияда.