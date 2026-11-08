Есть даты, которые не просто отмечают в календаре, а делят время надвое. Для Азербайджана таким рубежом стало восьмое ноября 2020 года: вершина, с которой открывается вся панорама прошедшего и грядущего. Мы говорим «до» и «после», и это «после» длится уже шесть лет. Годы уносят нас от события, но чем дальше оно, тем отчётливее его масштаб: итоги 44-дневной войны незыблемы и не подлежат пересмотру.

За эти годы немало влиятельных сил пытались оспорить достигнутое и повернуть ход событий вспять. Но все усилия оказались бесплодными, и объясняется это прежде всего тем, что победа не была случайностью. Она выросла из долгой и последовательной политики руководства государства, которое выстраивало её фундамент задолго до первого выстрела.

А фундамент этот многосоставен. Война требует от страны предельного напряжения всех сил, и одной доблести солдат здесь мало. Нужны оружие и знание военного дела, твёрдая воля руководства, крепкая экономика и надёжные финансы, дипломатия, не знающая колебаний. Но самое трудное — слаженно соединить всё это воедино, чтобы каждое звено держало остальные. Именно такую основу на протяжении долгих лет возводил и укреплял Президент Ильхам Алиев, и потому в решающий час страна оказалась готова.

Сегодня особенно ясно, как непросто бывает довести войну до конца. Мы видим, как могущественные державы, владеющие ядерным оружием, огромными армиями и баснословными оборонными бюджетами, вязнут в конфликтах и не находят из них выхода. Это удивительно, но это так. На этом фоне выделяется ясность замысла: руководитель Азербайджана с первого дня определил путь завершения войны и остановился в тот миг, когда поставленная цель была достигнута. Уметь вовремя остановиться — искусство не менее редкое, чем умение побеждать.

Отсюда и выбор, который сделал Азербайджан: одержать победу и протянуть руку для мира. Победа здесь не противопоставлена миру, а его условие. Мирные переговоры с Арменией стали новым шагом в закреплении плодов Победы и в созидании прочного согласия на Южном Кавказе. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений был парафирован в Вашингтоне 8 августа 2025 года, и сегодня обе стороны говорят о необходимости довести дело до подписания.

Но мир не терпит благодушия. Страна не почивает на лаврах: она продолжает усиливать армию, возрождать освобождённые земли и очищать их от мин. Каждый восстановленный дом, каждая проложенная дорога становится не просто строительством, а ежедневным подтверждением того, ради чего была одержана победа. Накопленный в этих делах опыт, к тому же, будет востребован там, где мир предстоит восстанавливать после иных конфликтов.

Шире становится и горизонт всего региона. Победа распахнула перед ним двери в новую эпоху, укрепила суверенитет его государств и расширила их самостоятельность. События последних лет есть прямое следствие справедливого завершения конфликта, позволившего соседям выстраивать отношения с партнёрами на новых основаниях. Южный Кавказ перестал быть пространством чужих расчётов и всё увереннее становится пространством собственных решений.

Вместе с тем география нашего края сурова и требует неусыпной бдительности. Здесь не бывает спокойствия, купленного ценой беспечности. Ильхам Алиев убедительно показывает, что Азербайджан способен стойко встречать любые внешние угрозы, не теряя ни достоинства, ни трезвости рассудка.

Шесть лет минуло с того ноябрьского дня, а он по-прежнему стоит над страной, как маяк над морем. В нём соединились кровь и стойкость сыновей Родины, память о тех, кто не вернулся, и несгибаемая воля народа, сумевшего превратить боль десятилетий в торжество справедливости. Ведь победа есть не только день на календаре, но и память, которая обязывает: хранить достигнутое, беречь мир и быть достойными тех, кто за них заплатил. Пусть же эта дата будет вечным напоминанием: сила, ведомая мудростью, творит историю; победа, увенчанная миром, становится наследием для поколений. Пусть над освобождённой землёй всегда реет знамя Победы, пусть колыбели новых поколений качаются в мире, а слава павших героев и великий подвиг народа живут в веках.

С Днём Победы, Азербайджан! Слава героям!