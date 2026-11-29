Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не должен строить свою политику исключительно вокруг отношений с Азербайджаном и обязан учитывать весь спектр возможных угроз.

Глава правительства в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что после событий сентября-октября 2022 года страна осознала необходимость пересмотреть стратегический курс и отказаться от расчета исключительно на внешние гарантии безопасности.

«Мы поняли, что нам просто нельзя стоять под этим льдом, потому что рано или поздно он все равно упадет», – отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что потенциальные угрозы для страны не ограничиваются Азербайджаном, а при выработке стратегии необходимо учитывать и другие факторы, влияющие на региональный баланс сил.

«Кто сказал, что в мире есть только Азербайджан? Кто сказал, что потенциальные угрозы исходят только от Азербайджана?» – указал премьер.

Пашинян добавил, что речь идет не о временной корректировке курса, а о долгосрочном изменении стратегического позиционирования Армении.