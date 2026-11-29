Четверо граждан Ирана, в том числе трое сотрудников посольства в Сараево с дипломатическим статусом, были выдворены из Боснии и Герцеговины по подозрению в шпионаже, сообщает агентство HINA.

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович подтвердил депортацию. По его словам, решение об объявлении иранцев персонами нон грата и их выдворении было принято на основании информации, собранной Агентством разведки и безопасности страны.

Все четверо покинули Боснию и Герцеговину в среду.