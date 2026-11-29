Четверо граждан Ирана, в том числе трое сотрудников посольства в Сараево с дипломатическим статусом, были выдворены из Боснии и Герцеговины по подозрению в шпионаже, сообщает агентство HINA.
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович подтвердил депортацию. По его словам, решение об объявлении иранцев персонами нон грата и их выдворении было принято на основании информации, собранной Агентством разведки и безопасности страны.
Все четверо покинули Боснию и Герцеговину в среду.
«Это вопрос безопасности. Наша роль заключалась в том, чтобы принять меры, направив соответствующее обращение. Этот вопрос относится к компетенции органов безопасности, и при желании они могут выступить с заявлением по этому поводу», — отметил Конакович.