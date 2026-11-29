Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан после изменения конституции не будет выдвигать дополнительных условий для подписания мирного договора.

«Да, такую вероятность исключаю. Я ставлю на кон в этом вопросе весь свой политический, человеческий и моральный капитал и полностью осознаю ответственность за свои слова», – сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении, отвечая на вопрос о том, позволит ли исключение из конституции ссылок на Декларацию о независимости устранить дополнительные препятствия для подписания мирного договора с Баку.

Он подчеркнул, что Армении необходимо перейти от чрезмерной зависимости от отдельных политиков к устойчивой системе государственных институтов.

«В чем проблема нашей страны? В том, что мы чрезмерно персонифицированная страна, а нам необходимо быть институциональной страной. То, что мы предлагаем, – событие, имеющее значение на тысячу лет. Это не событие, имеющее значение на 30 лет», – сказал премьер.

Журналист также обратил внимание на отсутствие гаранта мирного процесса и зависимость его перспектив от позиции азербайджанского руководства. В ответ Пашинян заявил, что Армения имела гаранта еще со времен Сан-Стефанского договора.