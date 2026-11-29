Самолет, следовавший из Баку в Тель-Авив, развернули после того, как израильские власти узнали о присутствии на борту члена экипажа из страны, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, сообщает Ynet.

По данным израильского издания, информация об этом поступила в Министерство транспорта страны. Как сообщают азербайджанские СМИ, речь идет о гражданине Туниса. Название авиакомпании и подробности о члене экипажа пока не раскрываются.

В Израиле ужесточили правила проверки иностранных экипажей после инцидента 30 сентября с самолетом FlyDubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Тогда второй пилот, гражданин Омана, напал на командира воздушного судна и попытался захватить управление самолетом. После борьбы в кабине лайнер подал сигнал тревоги и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Нападавшего удалось обезвредить при участии пассажиров и двух находившихся на борту пилотов.

После этого израильский Минтранс ввел ограничения, согласно которым граждане стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, не могут входить в состав экипажей рейсов в страну или находиться на борту таких самолетов. По данным The Times of Israel, ограничения распространяются на граждан 27 государств.

При этом израильские СМИ ранее обращали внимание на то, что списки пассажиров и членов экипажа поступали на проверку уже после вылета самолетов. Вопрос о том, почему эти данные не проверяются до отправления рейса, стал одним из предметов критики после сентябрьского инцидента.