Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не нуждается в российской военной базе.
«Если российская сторона сама поставила этот вопрос, то я четко говорю: Армения не видит необходимости в присутствии российской военной базы на своей территории», – сказал глава правительства в интервью Общественному телевидению.
Он подчеркнул, что сам никогда не поднимал вопрос о российской военной базе в Армении.
«Если Россия хочет иметь здесь военную базу, это одна ситуация, если не хочет – другая. Только в этом и заключается вопрос», – добавил Пашинян.