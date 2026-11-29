Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не нуждается в российской военной базе.

«Если российская сторона сама поставила этот вопрос, то я четко говорю: Армения не видит необходимости в присутствии российской военной базы на своей территории», – сказал глава правительства в интервью Общественному телевидению.

Он подчеркнул, что сам никогда не поднимал вопрос о российской военной базе в Армении.