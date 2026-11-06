Заместитель премьер-министра — министр транспорта Казахстана Асел Жанасова обсудила с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном сопряжение «Маршрута Трампа» (TRIPP) с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Средний коридор).

«Ключевой темой встреч стали транзитные возможности транспортного коридора TRIPP для Казахстана. Стороны обсудили перспективы его развития, в том числе возможности сопряжения с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и интеграции в международные транспортно-логистические сети», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта Казахстана.

Переговоры состоялись в рамках рабочего визита Жанасовой в Армению. Как отметили в казахстанском ведомстве, развитие маршрута TRIPP будет способствовать диверсификации международных транспортных коридоров, привлечению дополнительных грузопотоков и расширению логистических связей в регионе.