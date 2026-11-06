Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог уточнить детали анонсированной президентом США Дональдом Трампом «большой сделки» по Украине, пишут российские СМИ в пятницу, 6 ноября.

На вопрос о сделке, которая, по словам Трампа, «может охватить всю Европу», Песков ответил, что «никаких подробностей нет».

Он признал, что Европе предстоит участвовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины и России, а также будущего европейской системы безопасности. При этом Песков обвинил Европу в «затянувшейся нерешительности» и неготовности к диалогу с Москвой.

5 ноября Трамп заявил журналистам в Белом доме, что по Украине будет заключена «большая сделка».