Четыре борта, пролетавшие над территорией Франции, получили угрозы взрыва. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис французского премьер-министра Себастьена Леконца.

Уточняется, что все лайнеры в настоящий момент благополучно приземлились. Взрывотехники проверяют самолеты на предмет наличия бомб, также начато расследование, чтобы определить источник исходящих угроз.

Похожий инцидент произошел накануне, 5 ноября. Тогда восемь самолетов, выполнявших рейсы между европейскими городами получили сообщения об угрозе взрыва. Все эти сигналы оказались ложными.