Ракеты Ирана в ответ на атаку США достанут до Европы. Об этом заявил депутат иранского парламента Хосейнали Хаджи Делигани, сообщает Tasnim.

«В случае любых разрушительных действий или начала нападения со стороны США и [Израиля ответ Ирана будет таким, что дальность отвечающих ракет охватит и Европу, и это приведет к тому, что цена нефти превысит отметку 150 долларов», — сказал он.

По словам депутата, Иран предпримет «стратегическую реакцию». Он подчеркнул, что ответ будет не просто соразмерным, а масштабным и многократным, без учета географических соображений.