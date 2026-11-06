На обложке нового номера The Economist Дональд Трамп в гидрокостюме тонет под водой. Статья журнала посвящена результатам промежуточных выборов в Конгресс, которые авторы называют унижением президента и шансом для США.

Положение Трампа и республиканцев издание сравнивает с «стиральной машиной» — так серферы называют падение под мощную волну. Авторы считают, что избиратели дали республиканцам второй шанс, но предупреждают: демократы могут растерять преимущество, если не выполнят обещаний бороться с коррупцией и некомпетентностью.

По прогнозу журнала, Трамп может посвятить оставшийся срок помилованию союзников, преследованию противников и внешней политике — от новых ударов по Ирану до давления на Украину ради сделки с Россией.