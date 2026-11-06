Посольство Кыргызстана направило ноту в МИД России с требованием вернуть на родину 21-летнего Элистана Токтогулова. По данным «Азаттык Азия», юношу заманили в Россию обещанием гражданской работы с зарплатой 110 тысяч рублей, а затем обманом вынудили подписать контракт с Минобороны и отправили на подготовку к войне в Украине.

Родственники Токтогулова обратились к властям после того, как он сообщил им о случившемся. Бишкек призвал освободить гражданина и расследовать вербовку. МИД Кыргызстана также предупредил сограждан в России о необходимости внимательно изучать условия договоров перед подписанием.

Ранее Казахстан добился возвращения 12 граждан, которых, по их словам, заманили в Россию обещаниями гражданской работы, а затем отправили на фронт. В конце октября комиссия ООН сообщила о доказанных случаях обманной или принудительной вербовки в российскую армию граждан как минимум 29 стран.