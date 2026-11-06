Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США вызвало «панику» в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit.
При этом он напомнил, что европейские страны также закупают у российской стороны большие объемы природного сжиженного газа.
«Я это понимаю, я и сам удивленно поднял бровь <…> В этом году Европа закупила у России гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа ведь тоже далеко не святая», — сказал он.