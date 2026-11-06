Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США вызвало «панику» в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit.

При этом он напомнил, что европейские страны также закупают у российской стороны большие объемы природного сжиженного газа.