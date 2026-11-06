Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Киевом и Баку. Об этом Шмыгаль сообщил в социальной сети X, комментируя итоги 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан – Украина с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

По словам украинского министра, стороны продолжили работу по реализации договоренностей, достигнутых президентами Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым, а также делегациями двух стран в июне в Баку.

В ходе заседания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергетического оборудования, его логистики, стандартизации и совместного производства. Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения поставок азербайджанского газа в Украину.

Шмыгаль отметил, что после первых поставок азербайджанского газа компаниями «Нафтогаз Украины» и SOCAR следующим шагом должно стать установление регулярных коммерческих отношений и заключение долгосрочных контрактов. Украина также предложила использовать свои подземные газохранилища для хранения природного газа.

Отдельное внимание было уделено развитию транспортных маршрутов между Черным и Каспийским морями, а также подготовке новых транспортных коридоров.

Кроме того, Киев заинтересован в привлечении азербайджанских компаний к восстановлению и модернизации критически важной инфраструктуры, энергетических объектов, промышленности и социальной сферы Украины.