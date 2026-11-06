Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, сделав репост публикации в социальной сети X, в которой критикуется использование терминалов Starlink в военных целях.

В публикации утверждается, что SpaceX допустила ошибку, бесплатно передав Украине тысячи терминалов Starlink в начале конфликта и ежемесячно тратя миллионы долларов на их обслуживание.

«То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», — говорится в сообщении.

Напомним, месяцем ранее в Киеве заявили о существенном ограничении работы Starlink и ее военной модификации Starshield. В свою очередь, Маск обвинил ВСУ в нарушении условий эксплуатации спутниковой системы.