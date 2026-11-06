Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны в рамках расследования дела о подрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом заявил адвокат Маси Найем, сообщает Telegram-канал «Зеркало недели».

«Прямо сейчас проводится срочный обыск у сотрудника ГУР. По-видимому, по делу «Монако». Обыск проводит СБУ. Выбили дверь. Повалили на землю. Надели наручники», — сообщил адвокат.

По словам Найема, обыск проводится с нарушением законодательства о деятельности спецслужб. Он подчеркнул, что сотрудники СБУ должны были обеспечить присутствие представителей службы внутренней безопасности ГУР.