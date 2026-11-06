Армения может полностью переориентировать экспорт рыбной продукции с российского рынка на другие страны, если сохранится нынешняя динамика диверсификации поставок. Об этом заявил министр экономики страны Геворк Папоян.

Он назвал ограничения Россельхознадзора на ввоз армянской продукции необоснованными и охарактеризовал ситуацию как «экономический спор». По его словам, именно поэтому Ереван обратился за разбирательством в Евразийскую экономическую комиссию.

Папоян отметил, что армянские рыбоводы уже активно наращивают поставки за пределы ЕАЭС, снижая зависимость от российского направления. Если эта тенденция сохранится, российский рынок может окончательно потерять значение для местных производителей.

Он также сообщил, что правительство Армении изначально выделило на поддержку бизнеса в 2026 году около 2,15 млрд драмов, однако впоследствии увеличило эту сумму до 15 млрд драмов (примерно $40 млн). При этом Папоян отметил, что власти не хотят заранее закладывать столь значительные средства на субсидии в бюджете на 2027 год, рассчитывая на урегулирование разногласий с российской стороной.