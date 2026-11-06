Состояние гендиректора Nvidia Corp. Дженсена Хуанга сократилось на $15,1 млрд, до $150,9 млрд, на фоне падения акций после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США. В результате он опустился с девятого на 13-е место в индексе миллиардеров Bloomberg.

Помимо Хуанга в «проигрыше» из-за победы демократов оказались основатель SpaceX Илон Маск и сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон, чьи состояния сократились на $79,7 млрд и $10,1 млрд соответственно.

Как отмечает Bloomberg, падению акций способствовали ожидания, что контролируемые демократами обе палаты конгресса будут препятствовать строительству центров обработки данных, что служит важнейшей составляющей инфраструктуры искусственного интеллекта. В частности, акции Nvidia упали на 9,3%, что считается самым сильным обрушением с января 2025 года. Котировки акций SpaceX снизились на 9%, а Oracle — на 6,9%.

Всего совокупное состояние 500 человек, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, после выборов сократилось на $185 млрд.

Кроме того, 4 ноября упали акции компании Trump Media & Technology Group, связанной с президентом США Дональдом Трампом. Их цена снизилась на 5,88%, до $5,6 за бумагу.

В то же время снижение стоимости наблюдалось и в криптовалюте президента США Official Trump (TRUMP). Мемкоин потерял больше 5% стоимости.