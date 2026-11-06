В селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета Грузии произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в пресс-службе МВД страны.

По предварительной информации, причиной трагедии стал давний личный конфликт. Местный житель устроил засаду трем братьям, которые направлялись на свадьбу родственника, и открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. После нападения мужчина попытался скрыться.

Двое из трех пострадавших скончались на месте от полученных ранений. Как сообщают местные СМИ, все трое братьев являются этническими азербайджанцами. В течение многих лет они жили в России, а незадолго до происшествия вернулись в родное село.

Подозреваемого удалось задержать в ходе совместной операции сотрудников полиции Кахетии и патрульной службы. Предполагаемое орудие преступления изъято.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК Грузии — умышленное убийство двух или более человек при отягчающих обстоятельствах. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.