Иран через Катар передал США предложение по своей ядерной программе, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Тегеран готов приступить к обсуждению инициативы только после выполнения Вашингтоном семи требований. Американская сторона изучает документ, однако детали предложения пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Катар выступил с новой посреднической инициативой для возобновления переговоров между США и Ираном.

Между тем The Wall Street Journal писала, что 2 ноября США нанесли удар по иранскому острову Кешм в рамках серии ограниченных атак последних недель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не устанавливал крайних сроков для соглашения с Тегераном, подчеркнув стремление американской администрации уничтожить иранскую ядерную программу.