Гарантии безопасности для Украины стали главной темой переговоров в Брюсселе с участием представителей Киева, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО, сообщил руководитель украинской Службы внешней разведки Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«В ходе сегодняшних переговоров в Брюсселе Киев обсудил с представителями США Франции, Британии, Германии и НАТО гарантии безопасности для Украины со стороны партнеров», – сообщил Умеров.

По его словам, участники встречи также обсудили новую стратегию европейской безопасности для Киева.