Гарантии безопасности для Украины стали главной темой переговоров в Брюсселе с участием представителей Киева, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО, сообщил руководитель украинской Службы внешней разведки Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
«В ходе сегодняшних переговоров в Брюсселе Киев обсудил с представителями США Франции, Британии, Германии и НАТО гарантии безопасности для Украины со стороны партнеров», – сообщил Умеров.
По его словам, участники встречи также обсудили новую стратегию европейской безопасности для Киева.
«Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не просто политическим заявлением, а реально работающей системой», – подчеркнул Умеров.