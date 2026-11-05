Результаты промежуточных выборов в США могут иметь далеко идущие последствия не только для внутренней политической ситуации, но и для работы администрации Дональда Трампа на международной арене.

Потеря республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса открывает демократам дополнительные возможности для расследований деятельности Белого дома, парламентского контроля и оспаривания решений президента. При этом внешнеполитический курс Вашингтона, в том числе на Южном Кавказе, может столкнуться с новыми ограничениями, а некоторые региональные направления рискуют потерять прежнюю приоритетность. Такими мыслями в комментарии Minval Politika поделился американский эксперт в области международного права, юрист Надир Исмаил.

По его оценке, потеря даже одной палаты Конгресса способна существенно ограничить возможности действующей администрации, тогда как поражение сразу в обеих палатах становится событием совершенно иного политического масштаба.

«Потеря даже одной палаты Конгресса может значительно ограничить действующую администрацию. Потеря обеих палат при столь разгромном поражении является сейсмическим политическим событием, которое окажет существенное влияние на нынешнюю администрацию. Следует ожидать многочисленных расследований и, возможно, нескольких громких отставок», — отметил эксперт.

Вместе с тем, как пояснил Исмаил, президентская администрация сохранит определённую свободу действий во внешней политике, поскольку эта сфера преимущественно относится к полномочиям исполнительной власти.

Однако рассчитывать на отсутствие серьёзных ограничений не приходится, поскольку практически каждое решение Белого дома будет находиться под пристальным вниманием Конгресса, становиться предметом критики и возможных расследований: «Что касается внешней политики, администрация сохранит часть своей свободы действий, поскольку проведение внешней политики, как правило, возлагается на исполнительную власть. Тем не менее даже во внешней политике будут существенные ограничения, учитывая, что за каждым шагом администрации будут пристально следить, ставить его под сомнение и расследовать».

Говоря о последствиях выборов для Республиканской партии и её будущего руководства, Исмаил отметил, что результаты голосования стали масштабным выражением неприятия политики Трампа. Это, по его мнению, может осложнить перспективы тех представителей республиканского лагеря, которые рассматриваются в качестве потенциальных претендентов на президентское кресло в 2028 году.

В частности, речь идёт о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, госсекретаре Марко Рубио и других политиках, связывающих свои дальнейшие политические перспективы с нынешней администрацией.

«Проще говоря, эти выборы стали массовым отказом от политики Трампа. Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и другие, стремящиеся к президентству в 2028 году, могут столкнуться с политическими последствиями непопулярности этой администрации, что сделает для них невозможной победу в 2028 году», — считает собеседник.

Особое значение специалист придаёт результатам голосования в штатах, которые традиционно считаются оплотом республиканцев. По его словам, поражения в Канзасе, Техасе и, возможно, Миссисипи могут свидетельствовать о том, что часть традиционного республиканского электората решила проголосовать против собственной партии.

«Это значит, что любой, кто связан с движением MAGA, может не выиграть даже республиканские праймериз в 2028 году. Конечно, это лишь прогноз, поскольку до ноября 2028 года многое может измениться», — добавил американский юрист.

Отдельно Исмаил остановился на перспективах американо-азербайджанских отношений и судьбе 907-й поправки. По его оценке, смена баланса сил в Конгрессе сама по себе не означает немедленного пересмотра действующей политики Белого дома в отношении Баку.

«Президент может приостановить действие 907-й поправки, и я не ожидаю, что нынешняя администрация отменит это приостановление», — заявил эксперт.

Что касается Южного Кавказа в целом, Исмаил не ожидает серьёзного изменения регионального курса администрации Трампа, поскольку, по его мнению, эта политика не стала предметом существенных разногласий между американскими политическими силами. Вместе с тем усиление парламентского контроля и вероятные расследования могут повлиять на распределение внимания и ресурсов Вашингтона.

«Я не думаю, что политика этой администрации в отношении Южного Кавказа была предметом споров, поэтому можно ожидать отсутствия серьёзных изменений. Однако, учитывая высокую вероятность расследований, возможно, Южный Кавказ потеряет приоритетность», — отметил собеседник.

Ещё одним возможным последствием изменения политической обстановки в Вашингтоне эксперт считает пересмотр подхода к формированию внешнеполитических решений. По его словам, администрация Трампа передала ряд ключевых международных вопросов в ведение близкого к президенту круга лиц, а не традиционных дипломатических структур.

«Как вы, возможно, заметили, администрация Трампа доверила некоторые ключевые внешнеполитические вопросы кругу лиц, близких к президенту, а не Государственному департаменту США, и мы можем увидеть существенное изменение этого подхода. То есть внешнеполитические вопросы вновь будут поручены дипломатическому ведомству исполнительной власти — Госдепу США», — резюмировал Надир Исмаил.

Схожую оценку происходящему дала и американский аналитик Ирина Цукерман. По её мнению, победа демократов на промежуточных выборах может существенно осложнить положение Дональда Трампа и одновременно создать дополнительные трудности для Азербайджана в Вашингтоне.

Победа демократов в обеих палатах Конгресса, по оценке Цукерман, позволит им усилить влияние на работу профильных комитетов, активнее формировать повестку слушаний и запрашивать у администрации разъяснения по отдельным аспектам американо-азербайджанского сотрудничества, включая вопросы безопасности и региональную политику. Это также может привести к более пристальному обсуждению отношений Вашингтона с Баку и Ереваном.

Усиление парламентского контроля затронет не только внешнюю политику. Демократы смогут активнее использовать расследования для проверки решений администрации, изучения государственных контрактов и возможных конфликтов интересов, а также требовать от чиновников отчётов и объяснений. Это способно серьёзно осложнить работу Белого дома и отвлечь его от реализации внешнеполитических инициатив.

При этом Трамп не лишится президентских полномочий и сохранит значительные возможности для проведения собственной политики, в том числе на международном направлении. Однако его пространство для манёвра будет сужаться по мере усиления давления со стороны Конгресса. Особенно сложной ситуация может стать на фоне разногласий вокруг войны с Ираном и расходов на неё.

Последствия поражения республиканцев могут отразиться и на внутрипартийной расстановке сил. По оценке Цукерман, результаты выборов способны укрепить позиции политиков, которые до сих пор не решались открыто дистанцироваться от Трампа. Губернаторы и сенаторы-республиканцы получат дополнительный стимул выдвигать собственные экономические предложения и критиковать решения администрации, особенно если те негативно отражаются на положении избирателей.

Вместе с тем говорить о потере Трампом контроля над партией пока преждевременно. Президент по-прежнему обладает значительным влиянием на партийный аппарат и первичные выборы, где сохраняют вес его наиболее активные сторонники. Он может попытаться возложить ответственность за поражение на неудачных кандидатов и руководство республиканцев в Конгрессе. Это, в свою очередь, способно усилить противоречия внутри партии, особенно среди тех политиков, которые считают, что именно президентская повестка осложнила их собственные кампании.

Серьёзные вопросы возникнут и перед потенциальными преемниками Трампа. Вице-президенту Джей Ди Вэнсу придётся объяснять, почему администрация, обещавшая отказаться от затяжных зарубежных войн, оказалась вовлечена в дорогостоящее противостояние с Ираном. Ранее Вэнс выступал за более сдержанную внешнюю политику США, поэтому теперь ему предстоит показать, насколько он влиял на принятие решений и какую позицию занимал внутри администрации.

Дополнительным фактором станут экономические последствия конфликта: рост цен на топливо и проблемы с доступностью товаров могут осложнить его отношения с избирателями, рассчитывавшими на выполнение республиканских обещаний снизить стоимость жизни.

Не менее непростая ситуация может сложиться для госсекретаря Марко Рубио. Его непосредственно связывают с внешнеполитическим курсом администрации и отношениями Вашингтона с региональными союзниками. Если противостояние с Ираном затянется, его потенциальные президентские амбиции во многом будут зависеть от того, насколько убедительно он сможет объяснить результаты американской дипломатии и перспективы возможного соглашения с Тегераном.

В то же время поражение республиканцев открывает дополнительные возможности для демократов в преддверии выборов 2028 года. Среди политиков, способных претендовать на выдвижение, Цукерман выделяет губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Кентукки Энди Бешира. Каждый из них может предложить собственную стратегию: от использования общенациональной известности и связей с партийными донорами до демонстрации способности привлекать избирателей в традиционно республиканских штатах.

Однако и Демократическую партию нельзя считать полностью единой. Внутри неё могут обостриться разногласия по поводу Израиля и войны с Ираном. Прогрессивное крыло будет настаивать на ограничении американской военной поддержки Израиля и сокращении участия США в региональных конфликтах, тогда как другие политики продолжат выступать за тесное военное сотрудничество с Израилем. Таким образом, борьба за политическое преимущество в преддверии 2028 года будет идти не только между двумя партиями, но и внутри каждой из них.

Говоря о последствиях смены баланса сил в Конгрессе для Южного Кавказа, Цукерман отмечает, что положение Азербайджана в Вашингтоне может стать более уязвимым. Демократическое руководство профильных комитетов получит возможность чаще поднимать вопросы отношений Баку и Еревана, а также запрашивать у администрации обоснования военного сотрудничества с Азербайджаном.

Особенно чувствительной темой останется судьба 907-й поправки. Аналитик подчёркивает принципиальную разницу между президентским освобождением от предусмотренных ею ограничений и полной законодательной отменой. Дональд Трамп сохраняет полномочия продлевать действие механизма приостановки ограничений, однако демократы смогут активнее проверять основания для такого решения и требовать от администрации конкретных обоснований.

Добиться окончательной отмены поправки, по оценке Цукерман, будет значительно сложнее. Демократическое руководство может заблокировать соответствующие инициативы ещё на стадии рассмотрения в профильных комитетах. Дополнительным препятствием станет активизация армянских лоббистских организаций, располагающих устойчивыми связями с законодателями обеих партий.

При этом одной из серьёзных ошибок Баку аналитик считает ставку на конгрессвумен Анну Паулину Луну как на ключевого проводника инициативы по отмене 907-й поправки.

«Я ранее предупреждала, что ставка на Луну как на ключевого проводника усилий по отмене 907-й поправки была ошибкой. Продвижение столь сложного вопроса через ограниченный круг политических контактов оставляло Азербайджан зависимым от республиканского большинства и благосклонности администрации Трампа», — отметила Цукерман.

По её мнению, работа по отмене поправки изначально требовала формирования широкой двухпартийной коалиции, включая демократов и руководство профильных комитетов. Теперь же инициатива рискует оказаться заложницей внутриполитического противостояния в США. Более того, демократы могут воспринимать её как часть политической повестки Трампа и не проявлять заинтересованности в содействии президенту.

Вместе с тем у Азербайджана остаются аргументы для выстраивания отношений с новым большинством. Баку сохраняет значение для европейской энергетической безопасности, развития транскаспийских транспортных маршрутов и расширения американского присутствия в Центральной Азии. Кроме того, дальнейшее продвижение мирного процесса с Арменией может ослабить позиции сторонников сохранения ограничений.

«Если стороны продолжат выполнять достигнутые договорённости, сторонникам ограничений придётся объяснять, почему американское законодательство должно сохранять санкционный подход к государству, участвующему в урегулировании конфликта», — считает аналитик.

Цукерман также обращает внимание на перспективы американской транспортной инициативы на Южном Кавказе, предполагающей развитие маршрутов, связывающих Азербайджан с Нахчываном и открывающих дополнительные возможности для торговли с Центральной Азией. Демократы могут потребовать разъяснений относительно условий участия США в этих проектах и механизмов управления инфраструктурой. Поэтому дальнейшая реализация инициативы будет зависеть не только от позиции Белого дома, но и от того, насколько убедительно её стратегические и экономические преимущества будут представлены Конгрессу.

В сложившихся обстоятельствах, подчёркивает аналитик, Баку необходимо отказаться от опоры исключительно на Белый дом и отдельных республиканских политиков и выстраивать системную работу с обеими партиями, в том числе с теми демократами, которые критически относятся к Азербайджану. В противном случае даже благоприятное отношение Трампа не гарантирует продвижения азербайджанских инициатив в Конгрессе. Полная отмена 907-й поправки, по оценке Цукерман, теперь рискует столкнуться с серьёзными препятствиями, тогда как продление президентского освобождения от её ограничений останется возможным, но будет сопровождаться более жёстким парламентским контролем.