Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за подаренные американской стороне традиционные узбекские павильоны — айваны, изготовленные мастерами из 200-летней горной ореховой древесины.

В публикации в своей соцсети Трамп сообщил, что подарок был приурочен к 250-летию независимости США. Он отметил мастерство узбекских ремесленников, которые на протяжении нескольких месяцев работали над изготовлением павильонов, оставив свои семьи в Узбекистане.

По словам Трампа, он решил не оставлять подарок в частном пользовании, а передать его общественности. Два деревянных павильона установлены в парке West Potomac в Вашингтоне, рядом с водоемом Tidal Basin, откуда открывается вид на мемориалы Джефферсона и Вашингтона.

Американский президент также поблагодарил посольство Узбекистана в Вашингтоне и Службу национальных парков США за сотрудничество в реализации проекта.

Трамп выразил уверенность, что после открытия Национального сада героев в следующем году павильоны станут одним из популярных мест столицы. По его прогнозу, они будут привлекать посетителей для свадебных предложений, дипломатических приемов, фотосессий во время фестиваля цветения сакуры и обычных прогулок.

Он также отметил, что на прошлой неделе пролетел над церемонией открытия павильонов на вертолете Marine One.