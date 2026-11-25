В Турции в рамках расследования о наркотиках и проституции задержали 20 человек, в том числе певца Озджана Дениза и актрис Дениз Чакыр и Бурджу Озберк. Всего ордера на задержание выданы в отношении 35 подозреваемых.

Операция проводится по поручению прокуратуры Стамбула в рамках расследования, охватывающего подозрения в проституции, торговле наркотиками, приобретении запрещённых веществ, а также их употреблении и хранении.

В прокуратуре сообщили, что расследование основано на показаниях подозреваемых и свидетелей, материалах, полученных при изучении изъятых телефонов и цифровых устройств, экспертных заключениях, а также показаниях тайных свидетелей.

По данным СМИ, среди задержанных также актер Мурат Джейлан, режиссер Джем Каржы и организатор мероприятий Эрдал Бозкуш. Расследование продолжается.