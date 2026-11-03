В ходе 44-дневной войны Азербайджанская армия использовала многоуровневые тактические решения, в том числе манёвры по дезориентации противника и корректировку направлений наступления с учётом меняющейся ситуации на фронте.

Об этом заявил американский военный эксперт, майор в отставке Джон Спенсер на презентации книги The War for Karabakh («Война за Карабах») в Баку.

По словам Спенсера, особый интерес с точки зрения современной военной стратегии представляют операции, в ходе которых азербайджанские подразделения создавали у армянской стороны ошибочное представление о направлении главного удара. Подобные действия позволяли перераспределять внимание и силы противника, создавая условия для продвижения на других участках фронта.

Эксперт также отметил, что при планировании военной кампании 2020 года существенную роль сыграли апрельские бои 2016 года. Некоторые представители азербайджанского командования, по его словам, воспринимали эти столкновения как возможность провести разведку боем, проверить собственные возможности и изучить тактику противника.

В этом контексте Спенсер особо выделил взятие высоты Лелетепе и стратегически важных позиций на Талышском хребте. Он подчеркнул, что значение этих территорий стало гораздо понятнее после непосредственного ознакомления с особенностями местности.

«Мы и сами не осознавали этого в полной мере, пока не побывали на местности. Только тогда стало понятно, насколько важным оказался захват высоты всего в 400 метров, такой как Лелетепе», — рассказал эксперт.

Как пояснил Спенсер, опыт апрельских боёв позволил азербайджанской армии получить представление о порядке задействования армянских оперативных резервов, оценить возможности противника и использовать эти сведения при подготовке наступательных операций 2020 года.

По оценке эксперта, именно способность оперативно пересматривать планы, учитывать особенности местности и адаптироваться к действиям противника стала одной из важных составляющих военного успеха Азербайджана.