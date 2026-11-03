В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги американских авторов Лиама Коллинза и Джона Спенсера The War for Karabakh («Война за Карабах»), посвящённой историческим предпосылкам Карабахского конфликта и ключевым событиям 44-дневной Отечественной войны.

В ходе мероприятия один из авторов книги, Лиам Коллинз, остановился на военных аспектах 44-дневной войны, подчеркнув эффективность действий Вооружённых сил Азербайджана как в наступлении, так и в обороне.

По его словам, азербайджанская армия продемонстрировала высокий уровень военного мастерства благодаря грамотному применению современных принципов ведения боевых действий. В частности, Коллинз отметил значение маскировки, рассредоточения подразделений, манёвренности небольших боевых групп, подавления противника и взаимодействия различных родов войск.

Автор также обратил внимание на то, что важную роль в ходе боевых действий сыграли эффективное использование резервов, эшелонированная оборона и контратаки. Сравнивая действия противоборствующих сторон, Коллинз указал на недостатки армянской армии в применении этих принципов. По его оценке, армянские контратаки зачастую оказывались уязвимыми для ударов беспилотников, противотанковых управляемых ракет и артиллерии.

Отдельно американский автор затронул роль современных технологий в военном деле. Он подчеркнул, что технологическое превосходство само по себе не гарантирует успеха на поле боя, поскольку технологии лишь усиливают возможности профессионально организованных, хорошо управляемых и подготовленных вооружённых сил, но не способны компенсировать отсутствие этих базовых составляющих.

Таким образом, в центре презентации оказались не только исторические предпосылки Карабахского конфликта, но и военно-стратегические выводы, которые можно сделать на основе опыта 44-дневной войны.

Джон Спенсер, в свою очередь, отметил, что одним из ключевых факторов, повлиявших на результаты азербайджанской армии, стала трансформация системы военного управления — переход от советской модели, основанной на централизованной отдаче приказов, к более гибкой системе, в рамках которой командиры и военнослужащие получили большую самостоятельность в принятии решений непосредственно на поле боя.

По его словам, способность командиров оперативно оценивать обстановку и самостоятельно принимать решения стала важным элементом боевой эффективности азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны.

Спенсер также обратил внимание на четырёхдневные боевые столкновения 2019 года, охарактеризовав их не только как очередной эпизод противостояния двух армий, но и как возможность для Азербайджана провести разведку и оценить военные возможности противника. По его словам, некоторые стратегически важные участки местности, занятые азербайджанскими подразделениями в ходе той операции, впоследствии сыграли роль в ходе 44-дневной войны.