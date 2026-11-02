Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что европейские страны должны самостоятельно определять свою политику, не подстраиваясь под интересы США, Израиля и других государств.

«Испанией управляют из Испании, а не из Вашингтона. И уж точно не из Тель-Авива, Москвы или Буэнос-Айреса. Именно по этому пути должна идти Европа», – сказал Санчес, выступая на форуме World in Progress в Барселоне.

Он подчеркнул, что ультраправые силы в Европе зависят от иностранных лидеров и олигархов, которые их финансируют и определяют направление их деятельности.

Испанский премьер предупредил, что традиционные правые партии укрепляют позиции ультраправых, когда заключают с ними соглашения и нормализуют их риторику. Он также заявил, что в Испании не должно быть сомнений в необходимости соблюдать политические «красные линии», в том числе в отношениях с партией Vox.

По словам премьера, ультраправые формируют международные союзы, чтобы ослабить Европу изнутри. Одним из инструментов распространения их идей он назвал социальные сети, указав на влияние искусственного интеллекта и непрозрачных алгоритмов, которые отдают предпочтение одним формам политической дискуссии перед другими.

Говоря о вызовах для Европы, глава испанского правительства перечислил войну в Украине, соперничество США и Китая, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на эти угрозы он призвал европейские страны к единству и более тесному сотрудничеству, подчеркнув, что защита суверенитета не означает изоляцию.