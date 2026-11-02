Пользователи криптобиржи Binance за первые 9,5 часа после возобновления вывода средств вывели $4,649 млрд, тогда как пополнили счета примерно на $1,01 млрд. Таким образом, чистый отток составил $3,64 млрд.

По данным на 1 ноября, эта сумма эквивалентна примерно 2,1% активов биржи. Согласно отчёту о резервах от 28 октября, их объём составлял $171 млрд.

В Binance заявили, что после первоначального всплеска объёмы вывода средств постепенно снизились и стабилизировались. Доступ к активам восстанавливается поэтапно, продолжается проверка остальных сетей и криптовалют.

Напомним, после недавней хакерской атаки Binance сообщила о хищении криптоактивов на сумму около $6,3 млрд и временно приостановила вывод средств. Примерно $3 млрд удалось заморозить. Оставшиеся потери биржа пообещала покрыть за собственный счёт.