Пока Брюссель отчитывает грузинские власти за «пророссийский курс» и сближение с Китаем, Тбилиси ищет новые рынки и источники доходов. Конечно, европейские претензии здесь слышат, и даже реагируют, но отказываться от выгодных связей не спешат. И дело вовсе не в желании досадить Европе. Терять доходы и отказываться от рынков ради одобрения Брюсселя в Тбилиси явно не собираются.

Более того, Тбилиси рассчитывает превратить связи, за которые его критикуют, в экономическое преимущество. Грузия уже претендует на роль финансового центра между Европой и Азией. Здесь считают, что через страну должны идти не только грузы, но и деньги — расчёты за поставки, инвестиции и финансирование новых проектов. Пока европейские политики требуют от Тбилиси сменить курс, грузинские банки выходят на соседние рынки и занимают место в региональной торговле.

О намерении превратить Грузию в региональный финансовый и технологический хаб говорил, в частности, премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Тбилисском финансовом саммите. Для Грузии Средний коридор — это шанс заработать не только на транзите. Товар нужно закупить, застраховать, доставить и получить за него оплату. На каждом этапе нужны финансовые услуги, и грузинские власти хотят, чтобы компании обращались за ними к грузинским банкам. Тогда вместе с грузопотоком будут расти и доходы от его обслуживания.

При этом банкам необязательно ждать, пока товары пересекут грузинскую границу. Они могут работать с предприятиями соседних стран, финансировать их поставки и проводить расчёты. И это уже происходит. Скажем, известный грузинский банк Lion Finance Group, ранее Bank of Georgia Group, приобрел контрольный пакет армянского Armeniabank, а TBC развивает цифровой банк и платёжную платформу Payme в Узбекистане. Грузинские группы постепенно становятся частью повседневной деловой жизни других стран.

В самой Грузии рынок небольшой, а за её пределами — миллионы новых клиентов. При этом компаниям, которые торгуют сразу в нескольких странах, удобно получать финансовые услуги в одном месте. Банк, знающий местные условия и способный провести международную сделку, получает здесь преимущество.

Обращает на себя внимание и выход TBC Capital на Ташкентскую фондовую биржу. Компания уже участвовала в организации выпуска облигаций TBC Uzbekistan. Это ещё один источник заработка — помогать предприятиям находить инвесторов и получать комиссию за подготовку сделок. Таким образом, грузинские компании зарабатывают ещё и на том, что помогают бизнесу привлекать деньги инвесторов.

Дополнительные возможности открывает сотрудничество с Азиатским банком развития. Заключенные в прошлом году договорённости с TBC и TBC Capital предусматривают финансирование проектов в Грузии и Узбекистане, а также привлечение новых средств.

Между тем внутри Грузии предприятия тоже всё чаще привлекают деньги через облигации. Однако значительная часть этих средств пока идёт на погашение старых долгов. Это помогает компаниям пересмотреть условия заимствований, но для роста экономики нужны и вложения в новые производства, склады, терминалы и другие проекты.

Есть и задача посложнее — убедить инвесторов вкладывать надолго. Им важно понимать, что их права защищены, правила не изменятся внезапно, а купленные бумаги при необходимости можно будет продать. Быстрые платежи и удобные приложения привлекают клиентов, однако доверие к финансовому центру складывается и из того, как работают суды и защищается собственность.

Во всяком случае, грузинские банки уже показали, что могут расти за пределами небольшого внутреннего рынка. Теперь для Тбилиси важно закрепить в стране обслуживание этого бизнеса. Если региональные сделки будут готовиться и сопровождаться из Грузии, здесь появится больше работы для финансистов, юристов, аналитиков и IT-компаний. Тогда зарубежная экспансия банков будет приносить стране не только прибыль, но и новые рабочие места.

Для Тбилиси это ещё и способ усилить свои позиции в торге с Брюсселем. Чем большую роль Грузия играет в торговле между Европой и Азией, тем больше у самого Евросоюза интереса к сотрудничеству с ней. С экономически сильной Грузией Брюсселю выгоднее договариваться, а её интересы становится сложнее игнорировать.

Что касается Азербайджана, то усиление финансовой роли Грузии выгодно прежде всего тем, что делает Средний коридор привлекательнее для международного бизнеса. Если компаниям проще организовать расчёты, застраховать сделки и привлечь средства на поставки, растёт интерес и к самому маршруту. Это создаёт условия для увеличения грузопотока через Азербайджан и доходов его портов, железных дорог и логистических компаний. При этом привлечение инвестиций в грузинские терминалы и транспортную инфраструктуру помогает расширять весь коридор, в развитие которого Баку уже вложил значительные средства.