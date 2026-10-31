О том, как Узбекистан исправил историческую ошибку, и появятся ли иностранные военные базы в регионе; про новые «низзя» для мигрантов в России и растущие амбиции Казахстана; о золоте Азербайджана в Узбекистане и миллиардных сделках зятя Мирзиеева; книге рекордов Гиннеса для Кыргызстана и многом ином — в обзоре Minval Politika.

Новая энергетическая инициатива по Центральной Азии озвучена на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2026», прошедшей в Ашхабаде. Исполнительный директор Global Gas Centre Валери Дюкро пояснила, что к региональным поставкам туркменского газа могут подключиться Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, хотя сроки реализации этого проекта и его стоимость не названы.

О «Газовом кольце Центральной Азии» — общей сети, через которую газ можно направлять туда, где он нужнее всего, пишет Eurasia Today: «Газ в регионе есть, но его добыча, спрос и трубопроводы распределены неравномерно. Туркменистан может стать главным поставщиком, а Узбекистан и Казахстан — важными транзитными странами. Кыргызстану и Таджикистану газ нужен для внутреннего рынка, но сейчас они зависят от поставок извне».

Авторы проекта имеют в виду строительство новых и модернизацию — цифровизацию трубопроводов протяжённостью более 3 000 км (стоимость — 2 млрд и 3 млрд долларов соответственно). Это позволит прокачивать до 20 млрд м³ газа в год.

Для Туркменистана проект означает возможность привлечения новых покупателей, сохраняя уже действующие контракты. Большие объёмы туркменского газа идут в Китай по существующим трубопроводам через Узбекистан и Казахстан. Поэтому «кольцо» не должно конкурировать с этим маршрутом: его задача — наладить поставки внутри региона.

Западные страны всё чаще предлагают государствам Центральной Азии разместить военные базы на их территории, однако получают отказ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков, информирует вышеуказанное издание. По словам генсека, западные государства обосновывают свои предложения близостью Центральной Азии к Афганистану и связанными с этим угрозами безопасности, однако руководство стран региона, независимо от их членства в ОДКБ, отказывается от размещения иностранных военных объектов.

Масадыков также напомнил, что некоторые страны Центральной Азии, включая Кыргызстан, уже имели опыт размещения западных военных баз (с 2001 по 2014 год в международном аэропорту Манас под Бишкеком).

Но, подчеркнул генсек ОДКБ, государства региона способны самостоятельно решать вопросы региональной безопасности — в качестве примера он привёл урегулирование пограничных разногласий между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Какие именно западные государства предлагали разместить военные базы и каким странам Центральной Азии были адресованы эти предложения, уточнено не было.

С 3 ноября текущего года Россия расширяет перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам (включая граждан республик Центральной Азии) грозит выдворение из страны. Число статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение, увеличивается до 45 — то есть вдвое.

«Добавочными основаниями» стали мелкое хулиганство, нарушение правил проведения митингов, неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов, разжигание ненависти, ряд иных. Кроме того, ужесточается ответственность за несоблюдение миграционных правил, как то: нарушение режима пребывания в стране и незаконная трудовая деятельность.

Казахстан

Президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил против преобразования Организации тюркских государств (ОТГ) в военно-политический блок, информирует пресс-служба Акорды (официальная резиденция президента и штаб-квартира его администрации).

По его словам, это официальная позиция Астаны — организация должна сохранить свою первоначальную направленность, сосредоточившись на развитии многостороннего сотрудничества, а не на формировании военного союза. Президент подчеркнул необходимость повышения эффективности работы ОТГ, деятельность которой расширилась до 60 направлений, что привело к частичному дублированию отдельных функций.

Он инициировал создание Совета постоянных представителей — такой механизм позволит обеспечить последовательную координацию между государствами-участниками, улучшить согласование инициатив и повысить результативность принимаемых решений.

Напомним, Токаев также выступил за присоединение России к ОТГ либо получение ею статуса в организации в целях «повышения её авторитета».

Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре мировой экономики оценил экономику Казахстана почти в 400 млрд долларов, информирует inbusiness.kz. Страна вышла на 47-е место, причём отстали от неё Португалия, Финляндия и Греция. По прогнозу фонда, реальный ВВП Казахстана в этом году достигнет 4,4%.

Таким образом, экономика Казахстана остаётся крупнейшей в регионе — с большим отрывом от соседей, но менее всего от Узбекистана, занявшего в обзоре МВФ 61-е место. Что же до ВВП Казахстана в пересчёте на душу населения, он превысил 19 тыс. долларов — вдвое больше, чем в Узбекистане. Основной вклад в рост экономики РК вносят несырьевые отрасли: строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля.

В прогнозе на следующий год аналитики МВФ ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 4,9% с параллельным замедлением инфляции и некоторым снижением уровня безработицы.

Президент Токаев инициировал создание в стране стратегического резерва урана для АЭС на 100 лет. Как передаёт ИА «Фергана», соответствующее заявление он сделал в своём послании к народу. По его словам, стратегический резерв урана позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие.

Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана (40% от мировой добычи); производит готовое ядерное топливо, что крайне важно в контексте договорённости Астаны о строительстве двух ядерных реакторов. Первую АЭС — «Балхаш» — возведёт российская компания «Росатом», с которой также подписан контракт на проектирование и поставку оборудования для станции. Стоимость проекта — 16,4 млрд долларов.

Приоритетным подрядчиком для строительства второй АЭС рассматривается китайская компания CNC. О третьей станции пока известно лишь, что она будет с реакторами малой и средней мощности и разместится на побережье Каспия в Западном Казахстане. По словам Токаева, собственно строительство первой АЭС «Балхаш» начнётся в 2027 году.

Кыргызстан

В республике строят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост в горах, уже претендующий на рекорд Гиннеса. Подробности — вкратце от Kursiv, ссылающегося на информацию управления делами президента Кыргызстана. Длина моста — 732 метра, на территории природного парка «Ала-Арча» (высота до 4 875 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шаня). Мост-рекордсмен протянется над ущельем, где протекает одноимённая река.

Строительство завершится до конца 2027 года. Сейчас рекорд принадлежит мосту Bach Long во Вьетнаме (632 метра). Ранее Kursiv LifeStyle писал о похожем проекте в Алматинской области через Чёрный каньон. Стоимость проекта — 1,5 млрд тенге. Его открытие намечено на конец 2026 года.

Узбекистан

Азербайджан выходит на золотодобывающий рынок Узбекистана — горнодобывающая компания AzerGold зарегистрировала в центральноазиатской республике своё первое зарубежное дочернее предприятие — AzerGold Uzbekistan. Как передаёт ИА «Фергана» со ссылкой на пресс-службу компании, оно создано для расширения двустороннего сотрудничества в области геологоразведки, оценки минеральных ресурсов и реализации совместных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли. Первым направлением деятельности предприятия станет исследование золоторудного месторождения Акба в Кашкадарьинской области.

Ожидается, что геологоразведочные работы займут 18 месяцев. Специалисты изучат запасы золота по международным стандартам JORC, проведут металлургические испытания, оценят экологические риски и определят экономическую целесообразность промышленной добычи. Параллельно «AzerGold» намерена расширить геологоразведочную деятельность на перспективных участках между Навои и Нуратой.

Центральный банк Узбекистана впервые в истории страны выдал лицензию на осуществление исламской банковской деятельности. Документ получил Open bank, сообщают центральноазиатские СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы регулятора. Поясняется, что речь идёт о финансировании на условиях распределения прибыли (музараба), агентских схемах (вакала), продаже товаров в рассрочку (мурабаха), предоплатном финансировании (салам), партнёрских проектах (мушарака), а также об исламском лизинге (ижара) с правом выкупа.

Напомним, ранее президент РУз Шавкат Мирзиеев подписал закон о внедрении исламского банкинга; в силу он вступил в конце июня. Ожидается, что практика исламских финансовых принципов позволит привлечь до 1 млрд долларов в виде инвестиций и депозитов. В планах на 2026–2030 годы — создание ещё двух полноценных исламских банков.

Исламский банкинг подразумевает деятельность, соответствующую принципам шариата, запрещающего получение процента за предоставление займа. Вместо классических кредитов используются схемы рассрочки, аренды или долевого участия. Исламские банки уже действуют в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Узбекский язык полностью переведён на латиницу, информируют центральноазиатские СМИ со ссылкой на руководителя администрации президента РУз Саиду Мирзиееву. По её словам, президент подписал закон о совершенствовании алфавита на основе латинской графики. Она назвала принятие закона «исправлением исторической ошибки» и напомнила, что вопрос изменения письменности обсуждался в стране с 1993 года. И признала, что изменения могут вызывать опасения и возражения, однако обновление письменности необходимо для устранения её недостатков и укрепления позиций узбекского языка в цифровой среде.

Реформа не потребует массовой замены действующих документов. Все ранее выданные документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят юридическую силу. А учебники, вывески и указатели будут обновляться поэтапно.

Зять президента РУз — бизнесмен Ойбек Турсунов, женатый на дочери Шавката Мирзиеева Саиде (она же — руководитель администрации главы государства), станет владельцем недвижимости и имущества мобильного оператора Perfectum на общую сумму 98,4 млрд сумов. Сделку с учётом НДС единогласно поддержали акционеры компании Rubicon Wireless Communication, работающей под брендом Perfectum, сообщает Eurasia Today со ссылкой на Kursiv. Продажа активов проходит на фоне сделки по смене владельца самого мобильного оператора. Международная группа VEON, которой принадлежит Beeline Uzbekistan, договорилась о покупке 100% акций Rubicon Wireless Communication.

Согласно документу, компания продаст Ойбеку Турсунову недвижимость в центре Ташкента, где располагается головной офис Perfectum, а также 2012 единиц основных средств. Основным объектом сделки является комплекс недвижимости в Ташкенте — он расположен на земельном участке площадью 7 283 м² и включает четыре здания общей площадью 10 479 м², из которых 8 677 м² составляют полезную площадь.

Таджикистан

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнёт поставки военной техники в Таджикистан для укрепления границы с Афганистаном до конца текущего года, сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. По его словам, информирует «Азия-плюс», поставщики уже выбраны, суммы заказов согласованы.

«…осенью, до конца текущего года, начнутся первые поставки техники из Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси в Таджикистан, программа включает также вооружение», — сказал Масадыков. Он не уточнил, о какой именно технике и в каком объёме идёт речь. Генсек также подчеркнул, что программа «ни в коей мере не угрожает афганцам и Афганистану, … её завершение запланировано на конец 2029 года».

В августе Таалатбек Масадыков сообщал, что в рамках межгосударственной программы определён перечень видов вооружения и техники, необходимых для укрепления границы Таджикистана с Афганистаном: «Это имеет первостепенное значение не только для РТ, но и для всех членов организации».

Комментируя поставки военной техники на таджикско-афганскую границу, официальный представитель правительства «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан не представляет угрозы для соседних стран, а опасения, высказываемые в Центральной Азии, беспочвенны. По его словам, ряд информационных структур, выступающих против нынешнего правительства Афганистана, предоставляет ОДКБ недостоверные сведения и стремится посеять вражду между Кабулом и соседними странами.

Таджикистан граничит с Афганистаном примерно на 1400 километрах. Издание подчёркивает, что «несмотря на обещания „Талибана“ не допускать использования афганской территории террористическими группировками, таджикские власти выражают обеспокоенность ситуацией по ту сторону границы, где, по их словам, укрываются контрабандисты наркотиков и боевики».

Напомним, за последний год с афганской территории на Таджикистан было совершено несколько нападений, в результате чего погибли и получили ранения люди, в том числе десять рабочих из Китая.