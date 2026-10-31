Видимо, определенные круги в Турции до конца не понимают и не чувствуют всей ответственности за заявления, которые в последние дни звучат в адрес Азербайджана. Если раньше оскорбительные и необоснованные выпады в сторону нашей страны исходили преимущественно от политических деятелей, не особо расположенных к Баку, то сегодня «братское» отношение демонстрируют даже представители правящей Партии справедливости и развития (AKP). Той самой партии, которая громогласно повторяет девиз: «Одна нация — два государства».

Этот лозунг действительно отражает единство азербайджанского и турецкого народов, а также вобрал в себя важнейшие элементы общей идеологии тюркства. Именно поэтому происходящее сегодня вызывает особое недоумение.

Обострившиеся отношения между Баку и Анкарой оказались в центре внимания не только отечественных и турецких СМИ, но и международных информационных площадок. Ситуация складывается далеко не лучшим образом. Создается впечатление, что определенные внешние силы намеренно используют все возможные рычаги, чтобы поссорить наши братские страны. Но здесь возникает резонный вопрос: разве не грош цена тому братству, которое поддается внешним провокациям?

Азербайджан, несмотря на периодически проявлявшееся не совсем братское отношение со стороны отдельных турецких кругов, продолжал сохранять стоическую выдержку. Однако последний месяц показал, что молчание не всегда воспринимается как проявление мудрости. Иногда его принимают за готовность соглашаться с позицией старшего брата, который считает, что вправе решать за младшего.

Естественно, этого не произошло. Азербайджан — самостоятельное государство, которое не нуждается в чьих-либо указаниях. И, судя по всему, гордость азербайджанского народа в некоторых кругах Турции так и не смогли понять. Провокации следовали одна за другой: сначала возмущение вызвали дружественные отношения Баку с Израилем, затем предметом недовольства стало решение Кабинета министров Азербайджана о введении единой школьной формы.

Отечественные СМИ, в том числе Minval Politika, неоднократно писали о том, что кому-кому, но только не Анкаре выражать недовольство тесными отношениями между Баку и Тель-Авивом. У Турции самой, как говорится, «рыльце в пушку», если ознакомиться со статистикой ее экспорта (несмотря на официальный запрет) в Израиль.

Азербайджан самостоятельно определяет, с кем и в каких сферах ему развивать отношения, исходя из национальных интересов. Конечно, даже между родственниками случаются конфликты. Они неизбежны, но разрешимы, если обе стороны заинтересованы в примирении. К большому сожалению, в нынешних трениях между Азербайджаном и Турцией, Анкара, судя по всему, больше склонна к нагнетанию ситуации.

Если раньше головной болью для отдельных турецких кругов были азербайджано-израильские отношения и вопрос хиджаба, то теперь в политическом меню появилась еще одна тема — должность генерального секретаря ООН. В этом контексте показательна публикация турецкого издания KARAR, которое в погоне за дешевой сенсацией разместило материал под заголовком: «После кризиса вокруг хиджаба Алиев предпринял новый шаг, способный обострить отношения: поддержка ОАЭ вместо Турции».

В публикации отмечается, что в то время как Турция рассматривает возможность выдвижения бывшего министра иностранных дел Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ООН, Баку приветствовал инициативу ОАЭ по выдвижению кандидатуры Ланы Нусейбе. Из этого турецкое издание фактически пытается сделать вывод, будто Азербайджан выступил против интересов Анкары.

Но ирония заключается в том, что пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о приветствии инициативы Эмиратов еще 27 октября в беседе с журналистами. Обратите внимание на формулировку: «приветствуем инициативу». В дипломатической практике это вовсе не означает, что государство берет на себя обязательство проголосовать за конкретного кандидата. Тем более что подобное заявление нельзя трактовать как отказ от поддержки другого претендента.

Но самое курьезное заключается в другом. По состоянию на 30 октября имя Феридуна Синирлиоглу еще не значилось в официальном списке кандидатов на должность генерального секретаря ООН, тогда как кандидатура Ланы Нусейбе от ОАЭ официально участвует в гонке с 21 октября.

То есть Азербайджан никак не мог выступить против Феридуна Синирлиоглу по той простой причине, что его кандидатура даже не была официально заявлена. И здесь возникает закономерный вопрос: к чему эта наглая и легко опровергаемая провокация?

Кроме того, не туркам решать, за кого голосовать азербайджанцам? Это исключительно суверенное право Азербайджана. Анкара может рассчитывать на поддержку своего кандидата, но требовать от Баку определенного голосования ни в какие ворота не лезут. Братство не означает подчинения, а стратегическое союзничество не предполагает отказа от самостоятельности.

Если Анкара действительно считает Азербайджан братской страной, ей следует уважать его самостоятельность не только на словах, но и на практике.

Конечно же, рано или поздно нынешняя напряженность спадет, и лозунг «Одна нация — два государства» продолжит звучать. Но хотелось бы, чтобы за этими словами стояло нечто большее, чем привычная политическая риторика. И чем раньше это поймут в Анкаре, тем меньше ущерба будет нанесено отношениям, которые десятилетиями считались особенными.