Делегация Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) посетила Литву и Латвию для изучения опыта этих стран в области идентификации и регистрации животных.

В Вильнюсе и Риге состоялись встречи с представителями министерств сельского хозяйства, Государственной продовольственной и ветеринарной службы, Центра сельскохозяйственной информации и других профильных ведомств.

Стороны обсудили электронную регистрацию животных, управление базами данных, отслеживание их перемещения и развитие цифровой инфраструктуры Системы идентификации и регистрации животных (HİQS).

Отмечается, что изучение опыта Литвы и Латвии позволит усовершенствовать систему на основе современных цифровых решений, усилить контроль за здоровьем животных и повысить безопасность пищевой продукции.